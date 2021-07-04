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Azerbaycan Mayın Haritaları Karşılığında 15 Ermeni Askeri İade Etti

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Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etti.
Azerbaycan Mayın Haritaları Karşılığında 15 Ermeni Askeri İade Etti

Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etti. Açıklamayı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptı.

İki ülke arasında varılan anlaşmayı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık, Ermenistan’ın daha önce işgal altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan’a teslim ettiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade ettiği belirtildi.

İade işlemi, Rusya’nın girişimiyle gerçekleşti. Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan’a iade etmişti.

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