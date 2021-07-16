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Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Cumhuriyet Meclisi’nde

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve esenliğe kavuşmasının 47. yıldönümünde Azerbaycan heyetinin aramızda olması uluslararası camiaya güçlü bir mesajdır” dedi.
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Cumhuriyet Meclisi’nde

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve esenliğe kavuşmasının 47. yıldönümünde Azerbaycan heyetinin aramızda olması uluslararası camiaya güçlü bir mesajdır” dedi.  

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri için KKTC’de bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti kabul etti.  

SEYİDOV 

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov kabulde yaptığı konuşmada, heyet olarak KKTC Meclisi’nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini kabul ettiği için Sennaroğlu’na teşekkür etti. 

Türkiye temaslarında ifade ettiği gibi, tarihi günlerden geçildiğini bugün de KKTC dile getirdiğini ifade eden Seyidov, dün Ankara’da gerçekleştirdikleri toplantılara değindi. 

Türk dünyasının genişlemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Seyidov, Türkiye’nin ve Türk dünyasının hem sevincine, hem de kederine ortak olduklarını vurguladı. 

“Biz bir millet, iki devletiz, üçüncüsü de artık buradadır” diyen Seyidov, bugün Türkiye’nin gücüyle güçlendiklerini, Azerbaycan’ın gücüyle güçlendiklerini ve Kuzey Kıbrıs’ın güçlenmesiyle bütün Türk dünyasının güçleneceğini söyledi.  

Kıbrıslı Türklerin bunca zaman izolasyonlar altında yaşadığını anımsatan Seyidov, bunun artık son bulması gerektiğini kaydetti.  

Türklerin savaş istemediğini, barış istediklerini ifade eden Seyidov, “Ancak savaş istiyorlarsa biz savaşa da hazırız” dedi.

SENNAROĞLU: “AZERBAYCAN’A KIBRIS TÜRK HALKININ SEVGİ SELAMLARINI GÖTÜRÜN”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ni ülkede ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan meclisinin ülkeye ilk kez resmi bir heyet göndermesinin kendilerine güç verdiğini vurguladı. 

“Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve esenliğe kavuşmasının 47. yıldönümünde Azerbaycan heyetinin aramızda olması uluslararası camiaya da güçlü bir mesajdır” diyen Sennaroğlu, bu vesileyle Karabağ'daki askeri zaferi de kutladı. 

Sennaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Burada canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de uzun ömürler dilerim. 
Burada olmanız Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını on yıllardır maruz bırakıldığımız Çifte standartların sürüp gidemeyeceğini herkese göstermektedir. Kuzey Kıbrıs’taki temaslarınızın verimli geçmesini temenni ediyorum. Azerbaycan’a Kıbrıs Türk halkının sevgi selamlarını götürün. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’e, mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’ya da şahsım, divan üyeleri ve tüm Cumhuriyet Meclisi Milletvekillerinin selamlarını iletiyorum. Umuyorum ki, iki ülkenin Parlamentoları arasında resmî ve kurumsal ilişkiler tesis edilecektir. ziyaretinizin bu yönde atılacak adımlara öncülük edeceğine eminim” 

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