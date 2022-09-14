  • BIST 3.408,86
  • Altın 999.956
  • Dolar 18.236
  • Euro 18.248
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Azerbaycan, ölen 100’e yakın Ermeni askerinin cesedini teslim etmeye hazır

» »
Azerbaycan, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Azerbaycan, ölen 100’e yakın Ermeni askerinin cesedini teslim etmeye hazır

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-13 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı.

Bunun sonucunda Azerbaycan’ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı11 Eylül 2022 Pazar 20:34
  • İran, Basra Körfezi’nde yabancı bir tekneye el koydu10 Eylül 2022 Cumartesi 18:45
  • Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı10 Eylül 2022 Cumartesi 12:32
  • Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı10 Eylül 2022 Cumartesi 10:36
  • ABD’den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib’e yaptırım09 Eylül 2022 Cuma 23:00
  • Cezayir’de kabinede kısmi değişiklik09 Eylül 2022 Cuma 08:50
  • İran’dan ABD ve İngiltere’nin siber saldırı suçlamalarına tepki08 Eylül 2022 Perşembe 16:53
  • İsrail Başbakanı Lapid: Kimse bize ateş etme talimatlarını dikte edemez08 Eylül 2022 Perşembe 08:08
  • Suriye: İsrail saldırıları savaş suçu07 Eylül 2022 Çarşamba 21:33
  • Pakistan’da muson etkisi: Mohenjo-daro’da 4 bin 500 yıllık duvarlar çöktü07 Eylül 2022 Çarşamba 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti