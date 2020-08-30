Azerbaycan: Rusya 17 Temmuz'dan bu yana Ermenistan'ı yoğun şekilde silahlandırıyor

Azerbaycan, Rusya'nın temmuz ayından itibaren yoğunlaşan çatışmalarda Ermenistan'a silah desteği sağladığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, yaptığı açıklamada, Rusya'nın 17 Temmuz'dan itibaren aralarında IL-76 stratejik uçakları da olmak üzere ihtilafın hemen ardından Ermenistan'ı "yoğun bir şekilde silahlandırdığını" dile getirdi.

Temmuz ayında tartışmalı sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalarda iki taraftan çok sayıda asker hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Taraflar çatışmayla ilgili birbirini suçlarken Rusya, yaşanan gerginliğin 'son derece hassas bir konu' olduğunu bildirdi.

Azerbaycan: Bize uçakla inşaat malzemesi taşıyoruz dediler

Rusya'nın Azerbaycan'a Il-76 uçaklarının inşaat malzemesi taşıdığını ilettiğini belirten Hacıev, ancak bu yanıtın Bakü tarafından tatmin edici bulunmadığını dile getirdi.

"İnşaat malzemeleri genellikle uçaklarda taşınmaz, bunun için başka araçlar da var." ifadesini kullanan Azerbaycanlı yetkili, "Gözlemlere dayanarak, silahların Ermenistan'dan Suriye topraklarına sevk edildiğine dair bilgilerimiz de var." şeklinde konuştu.

Eski Sovyet ülkesi Ermenistan'da Rusya'nın 4 askeri üssü bulunuyor ve Güney Kafkasya bölgesinde stratejik ortak olarak gördüğü bu ülkeye silah desteği sağlıyor.