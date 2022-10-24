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Azerbaycan Rusya’ya nota verdi

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Azerbaycan, Rusya devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi.
Azerbaycan Rusya’ya nota verdi

Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim’de 1. Kanal’da yayımlanan “Büyük Oyun” isimli programda Rus siyaset bilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten, Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi.

Notada, programın konuklarının Ermenistan’daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.

Programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilen notada, Rusya’dan basın mensuplarının provakatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi. 

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