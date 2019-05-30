“Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” ile “Başkurdistanlı Sanatçılar Resim Sergisi” açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” ile Başkurdistanlı Sanatçılar Resim Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başkurdistanlı 4 ressamın 40 eserinden oluşan “Başkurdistanlı Sanatçılar Resim Sergisi” 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Azerbaycanlı 11 sanatçının 41 eserinden oluşan “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi 31 Mayıs 2019 Cuma Günü, saat 17.00’de, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak.

Her iki sergide, 15 Haziran 2019 tarihine kadar 08.00- 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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Gerçeklik tarzında çalışan Başkurdistanlı ressam Vagiz Shaikhetdinov sergide, eserlerinde ana tema olarak felsefe ve tarihi imgeleri kullanıyor. Ulusal bir gazetenin sanat editörü olan Rida Shaikhetdinova çocuk temalarına ön plana çıkarıyor. Basılı grafikler, deneysel grafikler, tekstiller ve resimlerin yanı sıra tasarım ve kitap grafikleri gibi farklı yönlerde çalışan Salavat Gilyazetdinov da, eserlerinde çocukluk anıları, tarihi temalar ve destanları anlatıyor. Eserlerinde ağırlıklı olarak basılı grafik, heykel ve seramik kullanan Azamat Gilyazetdinov ise sembolik ve tarihi temaları işledi.

Azerbaycanlı ressamlar; Tural Moyufov, Adil Yusif, Tahir Alakbarov, Sabir Gasımov, Amina Alakbarlı, Anar Huseyinzada, Niyameddin Gocayev, Torakhanım Aghabayova, Emin Alakbrov, Ramina Saadatkhan, Emin Asgerov da,yağlı boya, akrilik ve karışık gibi çeşitli tekniklerde hazırladıkları çalışmalarıyla Azerbaycan’ın çağdaş akımını temsil edecekler.