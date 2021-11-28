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Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarını yeniden belirleyecek

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Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, Soçi'de Putin ile bir araya geldi. Tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların yeniden belirlenmesi için ortak komisyon kurulması üzerinde uzlaştığı bildirildi.
Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarını yeniden belirleyecek

Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, Soçi'de Putin ile bir araya geldi. Tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların yeniden belirlenmesi için ortak komisyon kurulması üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan liderleri iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme konusunda mutabakata vardı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Taraflar gerçekleştirilen görüşmeyi "olumlu" olarak nitelendirdi. Putin, görüşmeye ilişkin “Temel noktalarda anlaşma sağladık” dedi. Aradaki ulaşım hatlarının yeniden açılması ve "insani konuların" görüşülmesi gerektiği belirtildi.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya'nın yayınladığı ortak bildiriye göre, taraflar iki ülke arasındaki sınırların yeniden belirlenmesi için ortak komisyon kurulması konusunda uzlaşma sağladı. Putin, Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra “Tarihsel bağlarımız var. Onları gelecekte yeniden tesis etmeli ve geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Putin, "Tansiyonun düşmesi ve insanların barış içinde yaşayabilmesi gerekiyor.

Yakın gelecekte sınırların belirlenmesi konusunda çalışacağız" dedi ve bunun zor bir görev olduğunu da sözlerine ekledi. Aliyev ve Paşinyan, söz konusu hususta görüşmeler yürütmek için hazır olduklarını belirtti. Dağlık Karabağ savaşı Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçen yıl meydana gelen ve 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında en az 6 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti.

Azerbaycan, bu savaşta Ermeni güçleri Dağlık Karabağ ve çevresinde 1990'lı yıllardan beri kontrol ettiği topraklardan çıkarmıştı. Azerbaycan'ın Türkiye'den de askeri destek aldığı savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle son bulmuştu. Ancak bölgede tansiyon devam ediyordu. En son geçen hafta sınırda yükselen tansiyon sonrasında ölenler ve yaralananlar oldu.

AFP, dpa / AI, BÖ © Deutsche Welle Türkçe

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