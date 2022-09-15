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Azerbaycan ve Ermenistan’dan yeni ateşkes kararı

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Ermenistan, Azerbaycan ile yeni çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Azerbaycan ve Ermenistan’dan yeni ateşkes kararı

Ermenistan’dan bir üst düzey yetkili, Dağlık Karabağ’da iki gün süren çatışmaların ardından dün Azerbaycan ile ateşkes anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Rus haber ajanslarında dün geç saatlerde yer alan haberde, Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan’ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada “Uluslararası toplumun katkıları sayesinde ateşkes üzerine anlaşmaya varıldı” dediği belirtildi. Yapılan açıklamada ateşkesin birkaç saattir yürürlükte olduğu ifade edildi.

Azerbaycan ise, iki ülke arasında 2020 yılından bu yana görülen en yoğun çatışmaların durmasını sağlayacak ateşkesle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada sınırda bulunan bölgelerdeki çatışmaların durduğu ifade edilmişti.

Bölgenin en büyük askeri gücü olan Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan’da 2 bin barış gücü askeri bulunuyor. İkinci Karabağ savaşı olarak nitelendirilen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 2020 yılındaki çatışmaların sona ermesini sağlayan anlaşma da Moskova arabuluculuğuyla gerçekleşmişti.

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