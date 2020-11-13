Azerbaycan'a verilecek topraklarda yaşayan Ermeniler vedaya hazırlanıyor

"Eşyalarımızı toplamak ile tabut arasında seçim yapmamız gerekiyor" diyen halkı, yaşadıkları bölgeye veda ediyor. Bu kapsamda, pazar günü Azerbaycan'a devredilecek olan Kelbecer'de yaşayan Ermeniler eşyalarını toplamaya başladı.
Bölge halkı, kimsenin kendilerine gelerek resmi olarak ayrılmaları gerektiğini söylemediğini ama gitmezlerse başlarına ne geleceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Bazı köylerde, Ermenilerin ayrılmadan önce evlerini ateşe verdiği kaydedildi.
Bakü kontrolüne bırakılacak bölgelerden olan Dadivank'ta ise bölge sakinleri tarihi manastırda toplanarak veda ayinine katıldı. Manastırın sorumlusu Rahip Hovhannes, bölgeden tarihi yapıyı terk etmeyi düşünmediğini ve Dadivank'ta kalacağını vurguladı. AFP'ye konuşan Rahip Hovhannes ayrıca, manastırın varlığının bölgenin Ermenilere ait olduğunun işareti olduğunu savundu.
Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma 10 Kasım'da yürürlüğe girdi.
Buna göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verecek. Ağdam, Laçin ve Kerbecer toprakları Azerbaycan'a teslim edilecek. Yerlerini terk etmiş siviller BM gözetiminde evlerine geri dönecek ve esirlerle cenazeler karşılıklı takas edilecek.
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