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Azerbaycan'da askeri helikopter düştü

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Azerbaycan Sınır Hizmetleri komutanlığına bağlı askeri bir helikopter düştü. Ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü

Azerbaycan Sınır Hizmetleri komutanlığına bağlı askeri bir helikopter düştü. Ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.

Helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkilileri olay yerine giderken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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