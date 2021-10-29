  • BIST 1.522,040
  • Altın 549,73
  • Dolar 9,6189
  • Euro 11,1600
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

» »
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde Azerbaycan Devlet Filarmonisinde düzenlenen resepsiyona Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk halkı ve devleti için iyi dileklerini iletti.

Gafarova, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan refah ve gelişim yolunun Türk halkının nelere kadir olduğunu dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda Türk dünyasının büyük devlet adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük kalkınma sağladığını vurgulayan Gafarova, "Toplum ve devlet hayatının tüm alanlarında büyük başarılar elde edilmiştir. Türkiye bugün siyasi, ekonomik ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Kardeş ülkenin bu yükselişi bizi kalpten sevindiriyor. Çünkü Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü ise Türkiye'nin gücüdür" ifadesini kullandı.

Gafarova, Türkiye ile Azerbaycan halk ve devletleri arasındaki dostluk ve kardeşliği en büyük servet olarak gördüklerini belirterek, "Halklarımız Çanakkale Savaşı'nda da Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik esaretinden kurtarılmasında da 2020 sonlarında Ermeni faşizmine karşı savaşta da birlikteydi, bugün de birlikte her zaman da birlikte olacaktır." dedi.

Türkiye'nin en dinamik gelişen ülkelerinden ve jeopolitik güç merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Gafarova, "Kardeş ülkemizin gelişim ve yükseliş yolunu aynı azim ve enerjiyle sürdürerek ilerleyen yıllarda daha yükse zirveleri fethedeceğine olan inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye'nin 98 yıl boyunca iç ve dış düşmanların saldırı ve tehditlerine karşı büyük mukavemet gösterdiğini, Türk devletinin bu badireleri basiretle atlattığını kaydetti.

Bağcı, Türkiye'nin artık bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin şanlı bayrağının kardeş Azerbaycan'da gururla dalgalandırıp 'tek millet iki devlet' felsefesine ve Şuşa Beyannamesi hedeflerine uygun şekilde ilişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için gece gündüz büyük bir gayretle çalışıyoruz." dedi.

Büyükelçi Bağcı resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okudu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya’dan Taliban’la hükümet düzeyinde ilk temas29 Ekim 2021 Cuma 13:26
  • Çin, 'süper yüksek binaların' yapımını sınırlandırıyor28 Ekim 2021 Perşembe 12:01
  • Tayvan lideri doğruladı: ABD askerleri Ada'da orduyu eğitiyor28 Ekim 2021 Perşembe 11:16
  • Hindistan'da nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze testi28 Ekim 2021 Perşembe 10:32
  • Rusya'da koronavirüs: Can kaybı 234 bine yaklaştı27 Ekim 2021 Çarşamba 17:31
  • Çin'den Taliban'ın Afganistan'ı Yeniden İnşasına Destek Sözü26 Ekim 2021 Salı 19:33
  • DSÖ'den Hindistan'da Üretilen Covaxin Aşısına Onay Geliyor26 Ekim 2021 Salı 18:03
  • Hindistan’da vaka sayısı 238 gün sonra en düşük seviyede26 Ekim 2021 Salı 14:01
  • Çin’den Kuzey Kore adımı25 Ekim 2021 Pazartesi 12:36
  • Çin'de sınırı yasa dışı geçenlere karşı silah kullanımına onay verildi25 Ekim 2021 Pazartesi 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti