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Azerbaycan'da Ermenistan'ın Saldırılarında 90 Sivil Öldü, 392 Kişi Yaralandı

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Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 90 sivil hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.
Azerbaycan'da Ermenistan'ın Saldırılarında 90 Sivil Öldü, 392 Kişi Yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 90 sivil hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 29 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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