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Azerbaycan'da İşgalden Kurtarılan Karabağ'a Düzenli Otobüs Seferleri Başlatılacak

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Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri yapılacak.
Azerbaycan'da İşgalden Kurtarılan Karabağ'a Düzenli Otobüs Seferleri Başlatılacak

Bakü-Şuşa, Bakü-Ağdam, Ahmedbeyli-Şuşa, Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa ve Berde-Ağdam istikametlerinde 24 Ocak'tan itibaren şehirler arası düzenli otobüs seferleri yapılacak.

Seferler, Ahmedbeyli-Şuşa istikametinde haftada 4 kez, diğer istikametlerde 2 kez gerçekleştirilecek. Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa otobüs seferleri ise uçak seferleri ile eşzamanlı olacak.

İlk aşamada sadece Azerbaycan vatandaşları Karabağ'a otobüsle seyahat edebilecek.

Otobüs seferleri sayesinde vatandaşlar işgalden kurtarılan bölgelere giderek mevcut durumu kendi gözleriyle görebilecek.

Ziyaretçiler, güvenlik ve mayın tehlikesi nedeniyle bölgede geceleyemeyecek, aynı gün geri dönecek.

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