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Azerbaycan'da 'siyasi tutuklu' olarak bilinen ve afla serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye giden Bayram Memmedov, İstanbul'da ölü bulundu

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Azerbaycan'da 2016 yılında tutuklanan ve 2019 yılında afla serbest bırakılan Bayram Memmedov, İstanbul'da ölü bulundu.
Azerbaycan'da 'siyasi tutuklu' olarak bilinen ve afla serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye giden Bayram Memmedov, İstanbul'da ölü bulundu

Memmedov'un 2 Mayıs'ta Moda sahilinde denize düşürdüğü terliklerini almak isterken denize düştüğü ve açıklara sürüklenerek gözden kaybolduğu iddia edildi.

İstanbul Emniyeti'nden edinilen bilgiye göre, Salı günü Emniyet'e kayıp başvurusu yapmak üzere giden bir arkadaşı Memmedov'un cesedini teşhis etti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ancak polisin hazırladığı raporda bunu "şüpheli ölüm" olarak nitelendirmedi.

BBC Azerbaycanca servisine konuşan Memmedov'un babası Ferman Memmedov, oğluyla en son 1 Mayıs'ta görüştüğünü ve bir hafta içinde Azerbaycan'a gelmeyi planladığını söylediğini belirtti.

Memmedov, 2016 yılında, insan hakları savunucusu Giyas İbrahimov ile birlikte eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in heykelinin üzerine yazı yazmasının ardından tutuklanmıştı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasından suçlu bulunan Memmedov, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Memmedov hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Memmedov, daha sonra 2019 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan af kararıyla serbest kalmış ve Türkiye'ye gitmişti.

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