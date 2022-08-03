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Azerbaycan’dan Ermeni silahlı gruplarına karşı ‘intikam’ operasyonu

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Azerbaycan, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına karşı “intikam” operasyonu düzenledi.
Azerbaycan’dan Ermeni silahlı gruplarına karşı ‘intikam’ operasyonu

Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupların Azerbaycan mevzilerine saldırıları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin hükümlerini ağır şekilde ihlal edilerek yasa dışı Ermeni silahlı grupların Kelbecer ve Laçın bölgelerindeki sıradağlarda bulunan Kırkkız tepesini ele geçirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Ermeni silahlı gruplarının saldırılarında Anar Kazımov isimli askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği “intikam” operasyonu sonucunda Kırkkız, Sarıbaba ve bir dizi diğer önemli hakim tepelerin kontrol altına alındığı kaydedildi.

SİLAHLI ERMENİ GRUPLARA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, yasa dışı Ermeni silahlı unsurlarına ait çok sayıda mevzinin imha edildiği ve eski Ağdere bölgesinin Yukarı Oratağ yerleşimindeki askeri birliğe de hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, operasyonda yasa dışı silahlı Ermeni grupları üyelerinin etkisiz hale getirildiği ve Ermenilere ait birkaç D-30 obüsü, askeri araç ve büyük miktarda mühimmatın da imha edildiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın egemenliğine karşı her türlü terör tehlikesinin ve provokasyonun kararlılıkla önleneceğini ve alınacak tedbirlerin daha da sertleşeceğini açıkladı.

Yasa dışı Ermeni silahlı grupları, sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Laçın şehri istikametindeki mevzilerini yoğun ateş altına almış ve Anar Kazımov isimli 1 Azerbaycan askeri şehit düşmüştü.

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