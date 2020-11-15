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Azerbaycan'dan Ermenistan'a, Kelbecer'i boşaltması için 10 gün ek süre

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Dağlık Karabağ'da Rusya'nın aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın ardından Azerbaycan, Kelbecer'i boşaltması için Ermenistan'a ek süre verdi.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a, Kelbecer'i boşaltması için 10 gün ek süre

Dağlık Karabağ'da Rusya'nın aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın ardından Azerbaycan, Kelbecer'i boşaltması için Ermenistan'a ek süre verdi.

Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi. 

Dağlık Karabağ çatışmasına son veren anlaşmaya göre Ermeni güçleri bu bölgenin bir kısmı ile çevresindeki, 1990 yılındaki çatışmalarda işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul ediyor.

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