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Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'son uyarı'

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam ettiğini belirten Ermenistan ordusunu uyardı.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'son uyarı'

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçleri ile Azerbaycan arasında çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini kontrolü altına almıştı.

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