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Azerbaycan’dan, 'Ermenistan’a uluslararası yaptırım uygulanması' talebi

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Azerbaycan’ın Ermenistan ile ilgili özel bir uluslararası mahkemenin oluşturulması için aralarında BM Güvenlik Konseyi’nin de bulunduğu bir dizi uluslararası kuruluşa başvuracağı bildirildi.
Azerbaycan’dan, 'Ermenistan’a uluslararası yaptırım uygulanması' talebi

Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakü, Ermenistan ile ilgili özel bir uluslararası mahkemenin oluşturulması için aralarında BM Güvenlik Konseyi’nin de bulunduğu bir dizi uluslararası kuruluşa başvuruda bulunacak.

Açıklamada, 'Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalci özünü açığa çıkarmayı sürdürmek, işgalci devlete karşı uluslararası hukukun öngördüğü yaptırımları uygulatmak amacıyla özel bir uluslararası mahkemenin oluşturulması için BM Güvenlik Konseyi'nin de aralarında bulunduğu bir dizi uluslararası kuruluşa başvuracağı' ifade edildi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

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