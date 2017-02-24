 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.200
  • Altın 143,871
  • Dolar 3,5657
  • Euro 3,7771
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Azerbaycan’dan Interpol aracılığıyla Theoharus aleyhinde tutuklama istemi

»
Azerbaycan’dan Interpol aracılığıyla Theoharus aleyhinde tutuklama istemi
Azerbaycan’ın, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, ülkeye yasa dışı giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasını istediği ve bu talebini Interpol’e bildirerek, Theoharus aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarttırdığı iddia edildi.

Azerbaycan’ın, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, ülkeye yasa dışı giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasını istediği ve bu talebini Interpol’e bildirerek, Theoharus aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarttırdığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Theoharus’un Karabağ’daki anayasa referandumuna gözlemci olarak katılmak için Azerbaycan’a gittiğini; ancak Azerbaycan’ın, Karabağ’daki referandumu tanımaması ve “yasadışı” ilan etmesi nedeniyle, Theoharus da dahil olmak üzere, referanduma gözlemci olarak katılan 41 ülkeden 450 kişi için tutuklama isteminde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Theoharus’un adaya döndüğü ve bugün, Dayanışma Hareketi’nde yapılacak seçimde yeniden Başkan olabilmek için adaylığını koyacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hasikos: “Barış Gücü çalışanına vatandaşlık verilmesi yasal”23 Şubat 2017 Perşembe 12:29
  • “Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” sergisi Gazimağusa’da açılacak23 Şubat 2017 Perşembe 12:28
  • Ağrotur Üssü’nde tatbikat23 Şubat 2017 Perşembe 12:27
  • Çin’e süt ürünleri ihracatı için işbirliği protokolü imzalandı23 Şubat 2017 Perşembe 12:26
  • 31 yaşındaki dalgıç, ölü bulundu23 Şubat 2017 Perşembe 12:12
  • Anastasiadis ABD ile sıkı işbirliğine hazır olduklarını söyledi23 Şubat 2017 Perşembe 11:45
  • AKEL-TDP görüşmesi Rum basınında23 Şubat 2017 Perşembe 11:44
  • Akıncı’ya Rum siyasi partilerden tepki23 Şubat 2017 Perşembe 11:42
  • İki Toplumlu Barış İnisiyatifi plebisit kararının iptal edilmesini istiyor22 Şubat 2017 Çarşamba 11:56
  • Çavuşoğlu’nun KKTC temasları Rum basınında…22 Şubat 2017 Çarşamba 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti