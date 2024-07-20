Azerbaycan'dan KKTC'ye Barış ve Özgürlük Bayramı tebriği

Feyziyev, mesajında harekatın hem sahada, hem de masada güçlü olmasının önemini vurgulayarak, “Rumların Kıbrıs Türklerine karşı zamanında ortaya koyduğu planların benzeri Ermeniler tarafından Azerbaycan Türkleri için de sergilendi” dedi. Feyziyev, bu planların 2020 yılında iflas ettiğini belirtti.

Mesajında, tüm bu gelişmelerin Türk kimliği ve Türk varlığını hiçe saymanın mümkün olmadığını gösterdiğini ifade eden Feyziyev, dünyaya önemli bir mesaj verildiğini kaydetti.

Feyziyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"KKTC'yi Türk dünyasından koparmaya çalışanların niyetlerini tarihin tozlu raflarına kaldıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü dolayısıyla sizi ve kardeş Kıbrıs Türk halkını, tüm Türk dünyasını tebrik eder, Kıbrıs Türk toprağı olarak kalması uğruna canlarından geçmiş olan aziz şehitlerimizin ruhunu hürmet ve ihtiramla yad ederim."