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Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek

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Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan bir ekip yurda giriş yaptı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek

Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı tarafından karşılandı.

 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek

 

Sarp Sınır Kapısı'na gelen bazı vatandaşlar da yangın söndürme faaliyetlerine katılacak ekibe Türk ve Azerbaycan bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy halinde Hopa ilçesine gelen ekibe Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yemek ikram edildi, araçlara yakıt ikmalinin ardından ekip yangın bölgesine hareket etti.

 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek

 

"Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız"

Ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadele için buraya geldiklerini söyledi.

 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek

 

Bir an önce yangın bölgesine ulaşmak için durmadan yola devam edeceklerini belirten Bağışov, "Biz yangınların söndürülmesine hazırız. Tüm alet edevatımızı yanımıza aldık. Tecrübeli meslektaşlarımızla yangınların söndürülmesi için celp olduk. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Her zaman her şeyde Türkiye'nin yanında olacağız. Sağ olsun Türkiye." diye konuştu.

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