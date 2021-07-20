“Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıması konusunda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz”

Bayram namazını Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’nde kılan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımasına ilişkin, “Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık ‘Kuzey-Güney’ demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz.”