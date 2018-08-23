Azeri basınında yer alan habere göre, şu an itibariyle Türkiye'de yaşayan ve birçok dünyaca ünlü moda markasıyla çalışan 23 yaşındaki model, Cinderella Escorts adlı internet sitesine Mariya ismiyle kayıt olup bekaretini satmaya hazır olduğuna dair mesaj yayınladı. Siteye yerleştirdiği ilanda kazandığı parayla ABD'de bir ev satın almayı, annesiyle birlikte dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planladığını kaydeden Mamadzade, ayrıca Azerbaycan'da köpek barınağı açmak istediğini dile getirdi.