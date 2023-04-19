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Azerbaycanlı ve Türk iş insanları iftar programında buluştu

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Azerbaycanlı ve Türk iş insanları iftar programında buluştu
Azerbaycanlı ve Türk iş insanları iftar programında buluştu

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğinin (ATİB) düzenlediği iftar programı, iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirdi.

Bakü’de ATİB Başkanı Cemal Yangın’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev, milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, programda, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Azerbaycan’dan yapılan yardımlardan ve halkının Türkiye ile sergilediği dayanışmadan bahsetti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilere değinen Bağcı, TDT ülkelerinin 174 milyon nüfusa, 1 trilyon 384 milyar dolar ekonomik büyüklüğe, 855 milyar dolar ticari ciroya sahip olduğunu söyledi.

Bağcı, “TDT ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları ticaret 35 milyar dolar, bu rakam çok az. TDT üyelerinin kendi aralarında ticareti artırması gerekmektedir. Kendi aramızdaki ticaret ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmamız gerektiği kadar KKTC ile de daha fazla ticaret yapmak zorundayız. Çünkü KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır.” ifadesini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2022’de arttığını dile getiren Bağcı, şunları kaydetti:

“5,8 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaşmış durumdayız. Yüzde 25 artış var, iyi yoldayız. Sorunlarımızı oturup müzakere ettiğimizde çözüme kavuşturulabildiğini gördük. Her iki ülke, cumhurbaşkanlarımızın hedeflediği 15 milyar dolar rakamını yakalayabilme gücüne sahiptir. Türkiye ve Azerbaycan el ele verdiğinde TDT’nin gücü daha da artacaktır.”

ATİB Başkanı Yangın da iş dünyasına verdiği destekler için Büyükelçi Bağcı’ya teşekkür etti.

Azerbaycan’ın ilgili devlet kurumlarının da iş dünyasına önemli destekler verdiğini vurgulayan Yangın, bu desteğin gereğini yerine getirmek ve her iki ülkenin ekonomisini daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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