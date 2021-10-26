Azeri İle İlgili Olayda Bir Başka Tutuklu Daha

Lokmacı Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçtiği 27 Eylül’de tutuklanan Rus pasaportlu 38 yaşındaki Azeri’yle ilgili davada, iki Pakistanlının ardından yine Pakistanlı olan 4’üncü bir kişinin daha Baf’ta tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere dayanarak 38 yaşındaki Azeri’nin telefon olgularının incelenmesinin ardından 3 Pakistanlının iş birliği içerisinde olduğunu tespit ettiğini yazdı.

Tutuklanan Pakistanlının da yemek paket servisinde çalıştığını yazan gazete, polisin dün akşam yaptığı başka bir operasyonda ise olaya dolaylı bir şekilde müdahil olan Pakistan asıllı 5’inci kişiyi de tutukladığını belirtti.