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Azeri Meselesinde İlk Kez Bir “Kıbrıs Vatandaşı” Tutuklandı

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Azeri Meselesinde İlk Kez Bir “Kıbrıs Vatandaşı” Tutuklandı
Azeri Meselesinde İlk Kez Bir “Kıbrıs Vatandaşı” Tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta İsrailli işadamlarına yönelik suikast planlamak ve işlemek üzere Güney Kıbrıs’a gittiği gerekçesiyle Eylül ayında tutuklanan 38 yaşındaki Azeri ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 21 yaşındaki bir kişinin daha tutuklandığı, yeni tutuklunun “Kıbrıs vatandaşı” olduğu bildirildi.
 

Fileleftheros Azeri ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan 6’ncı kişi olan 21 yaşındaki “Kıbrıs vatandaşının”  dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.
 

Habere göre daha önce tutuklanan 27 yaşlındaki Pakistanlı da dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkındaki tutukluluk emri 8 gün uzatıldı.
 

Şüpheli olarak tutuklananların Azeri ile bağlantısının, telefon kayıtlarının incelenmesi ile kurulduğu belirtilen haberde, Rum Yüksek Mahkemesi’nin “polisin vatandaşların telekomünikasyon verilerini alması, Avrupa Parlamentosu’nun ilgili kayıtların tutulmasını yasaklayan yönergesine aykırı olduğu gerekçesiyle yasadışı olduğuna hükmettiği”, diğer birçok mesele yanında Azeri meselesinin de bu karardan doğrudan etkileneceğine dikkat çekildi.

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