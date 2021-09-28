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Azeri Şahıs KKTC’den Güney Kıbrıs’a Geçişi Sonrasında Silahla Yakalandı İddiası

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Azeri Şahıs KKTC’den Güney Kıbrıs’a Geçişi Sonrasında Silahla Yakalandı İddiası
Azeri Şahıs KKTC’den Güney Kıbrıs’a Geçişi Sonrasında Silahla Yakalandı İddiası

 Rus pasaportuna sahip Azeri bir kişinin, Lokmacı barikatından Güney Kıbrıs’a geçişinin ardından Rum polisince tutuklandığı, şahsın üzerinde susturuculu silah çıktığı iddia edildi.

Politis gazetesi “İnfaz İçin Geldi” başlığı altında verdiği haberinde, Rus pasaportuna sahip 38 yaşında Azeri’nin dün öğle saatlerinde KKTC’den, Lokmacı barikatı üzerinden Güney Kıbrıs’a geçiş yapması sonrasında tutuklandığını iddia etti.

Gazete, Rum polisinin aldığı bir ihbar üzerine şahsın takibe alındığını, sınır kapısından geçişi sonrasından araç kiraladığını ve seyir halindeyken Rum polisinin operasyonuyla yakalandığını belirten gazete, söz konusu kişinin aracında yapılan aramada susturuculu silah ve “başka deliller de” ele geçirildiği vurguladı.

Habere göre şahsın sorgusunu sürüyor.

 

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