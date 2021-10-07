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Azeri Şüpheli Konusunda Olağanüstü Önlemler

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Azeri Şüpheli Konusunda Olağanüstü Önlemler
Azeri Şüpheli Konusunda Olağanüstü Önlemler

Güney Kıbrıs’ta İsrailli bir iş adamına suikast düzenlemek amacıyla KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtikten sonra üzerinde susturuculu silahla yakalanan Azeri şahıs hakkındaki haberler Rum basınında bugün de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, 38 yaşındaki Azeri’nin tutukluluk süresinin uzatılması amacıyla dün mahkemeye çıkarıldığını, avukatı aracılığıyla, dava müfettişinin yeminli ifadesinin Rusça’ya tercümesinin yetersiz olduğu gerekçesini öne süren şahsın, kendisine süre tanınmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, mahkemenin bu talebi kabul ettiğini ve duruşmayı pazartesi gününe ertelediğini belirtirken, şahsın sürekli hastaneye gitme talebinde bulunması ve muayeneler sonucunda bir hastalığa rastlanmaması sebebiyle ise Rum polisinin, şahsın firar etme ihtimalini göz önünde bulundurarak yoğun önlemler aldığını aktardı.

Haberde ayrıca, Azeri’nin aracında yakalanan silah ve susturucunun “KKTC’den alındığı ve herhangi bir suç kaydı olmadığı” da iddia edildi.

Politis gazetesi ise, Azeri şahsın avukatı Evstatos Evstatiu’nun dün gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin polisle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ancak tercüman konusunda Rum polisiyle mutabık kalamadıklarını söylediğini aktardı.

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