  • BIST 1.404,990
  • Altın 525,92
  • Dolar 9,2000
  • Euro 10,6550
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Azeri’nin Tutukluluk Süresi 8 Gün Daha Uzatıldı

» »
Azeri’nin Tutukluluk Süresi 8 Gün Daha Uzatıldı
Azeri’nin Tutukluluk Süresi 8 Gün Daha Uzatıldı

Lokmacı kapısından Güney’e geçtiği 27 Eylül’de tutuklanan 38 yaşındaki Azeri’nin dün yeniden yargıç karşısına çıkartılarak hakkındaki tutukluluk emrinin 8 gün daha uzatıldığı, basına kapalı mahkemede avukatın Rum polisinden şikâyetçi olduğu bildirildi.

Politis “Azeri’nin Tabancası Türk ‘Patenti’ ” başlıklı haberinde, Azeri’nin, tasarrufunda bulunan tabancanın ise 7.65 mm mermi atacak şekilde namlusu değiştirilmiş kuru-sıkı tabanca olduğunun belirlendiğini, bu tür silahların “Türkiye’de imal edilip Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya nakledildiğini”öne sürdü.

Basına kapalı gerçekleştirildiği kaydedilen dünkü mahkemede yargıcın, polisin tutukluluk süresinin uzatılması talebini kabul ettiği kaydedilen habere göre tutuklu avukatı Efstathios Efstathiu, müvekkilinin Rum makamları ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu söyledi ve Azeri’nin, tutuklanmasının ardından Moskova’dan Güney Kıbrıs’a giden kardeşi ile görüştürülmemesinden şikâyetçi oldu.

Rum polisinin “Şüpheli Kişilerin Hakları Yasası’nın”, tutuklunun periyodik ziyaretçi kabul edebileceğine dair 16’ncı maddesinin ihlal edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti. Yargıç, ilgili yasa kuralının Azeri için uygulanması emri verdi.

Avukat Efstathiu’nun Rum polisinden şikâyetlerini, 12 Ekim Salı günü Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’e de ilettiğine de dikkat çekildi. Şikâyet mektubunda Rum polisinin, yakın akrabası ve aile temsilcisinin Azeri’ye erişim sağlama ve ziyaret etme taleplerini reddettiği, Azeri’nin kardeşinden “benzeri görülmemiş şekilde ifade aldığı ve avukat-müvekkil ilişkisi dokunulmazlığını bozacak şekilde hareket ettiği” kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı Bölge Maraş’ta Yapılan Çalışmalar Rum Basınında15 Ekim 2021 Cuma 15:50
  • Rum Sağlık Bakanlığı’ndan Artan Vakalar Konusunda “Endişe Yok” Açıklaması15 Ekim 2021 Cuma 15:48
  •  Kıbrıslı Rumların, ucuz benzin için KKTC’ye geliyor15 Ekim 2021 Cuma 12:17
  • Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, “İris” kod adlı fiili tatbikatı dün tamamlandı15 Ekim 2021 Cuma 12:14
  • Anastasiadis, Merkel İle Telefonda Görüştü14 Ekim 2021 Perşembe 20:15
  • Güney Kıbrıs İle Mısır Arasında Elektrik Bağlantısı İçin Anlaşma İmzalanıyor14 Ekim 2021 Perşembe 20:00
  • İngiliz Okulu Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde Görüşüldü14 Ekim 2021 Perşembe 19:45
  • Kapalı Maraş Bölgesindeki Çalışmalar Rum Basınında...14 Ekim 2021 Perşembe 19:30
  • Kıbrıs Vatandaşı Rus Oligark Finlandiya’da Ada Satın Aldı14 Ekim 2021 Perşembe 19:15
  • Anastasiadis, İklimsel Değişiklik Konferansında Konuştu14 Ekim 2021 Perşembe 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti