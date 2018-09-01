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Azez'de bomba yüklü araç patlatıldı: Ölü ve yaralılar var

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Türkiye sınırındaki Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç patladıldı. Patlama nedeniyle 3 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.
Azez'de bomba yüklü araç patlatıldı: Ölü ve yaralılar var

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Azez kentinde bugün saat 11:10 sularında Azez Mahalle Meclisi binası yakınında bulunan Meytem Camii önünde bomba yüklü araç patlatıldı.

 

Patlama nedeniyle 3 kişi ölürken, 14 kişi ise yaralandı. Yaralılar 5 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin Kilis ilindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamadan dolayı çevredeki araçlar yanarken, etrafındaki iş yerlerinin ve evlerinin ise camları kırıldı.

Patlama nedeniyle büyük bir panik yaşanırken, kente giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Azez polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, olası bir başka patlamaya karşılık park halindeki araçlardan uzak duruluyor.

Kilis iline yakın Azez kenti 2012 yılından beri ÖSO'nun elinde bulunuyor. Kentte Türk askerleri ve polisleri de görev alırken, kentte bulunan ÖSO grupları da Türkiye tarafından destekleniliyor. Fırat Kalkanı Bölgesi içerisinde yer alan Azez kentinde çoğunluğu Arap olmak üzere 300 bin kişi yaşıyor.

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