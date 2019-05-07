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Aziz Fedai ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak

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Lefke bölgesine pek çok hizmetleri olan, Lefke serdarlığı görevinde bulunmuş, eğitimci Aziz Fedai, ölümünün 7’ncı yıldönümü vesilesiyle yarın tören ve etkinliklerle anılacak.
Aziz Fedai ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak

Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti’nden verilen bilgiye göre,  Lefke Mezarlığında kabri başında saat 10:00’da başlayacak törende Lefke Vakfı, Lefke Türk Spor Kulübü, Mücahitler Derneği Lefke Şubesi ve Lefke Gazi Lisesi adına konuşma yapılacak.

Aziz Fedai için saat 16:00’ da  Lefke’deki evinde Mevlid-i Şerif okutulacak, 18:00’de Lefke Avrupa Üniversitesi Halı Sahasında düzenlenen Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri arasında Aziz Fedai VII. Futbol Anı Turnuvası başlayacak.

Fedai, Lefke Vakfı Kurucular Heyeti, Lefke Türk Spor Kulübü, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve  Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanlığı;Lefke Gazi Lisesi Müdürlüğü ve Lefke Serdarlığı görevinde bulunmuştu.

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