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Aziz Gülbahar: Rum tarafı saldırılarına son vermeli, aksi halde...

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Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs Türklerine yönelik faaliyetlerini artıran Rum Yönetimi ve destekçilerine sert eleştirilerde bulundu, gereken yanıtların verilmesi gerektiğini vurguladı
Aziz Gülbahar: Rum tarafı saldırılarına son vermeli, aksi halde...

Rum tarafının tarihsel gerçekleri unutmaması gerektiğini ifade eden Gülbahar, “Rumlar ve KKTC’deki uzantıları, adanın bir zamanlar bütünüyle Türk idaresinde olduğunu ve Rum toplumunun mülkiyet ve nüfus çoğunluğunu ancak İngiliz oyunlarıyla elde ettiklerini hatırlamalıdır” dedi.

Gülbahar, Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesine dönmeyeceğini vurgulayarak, “Hiçbir baskı veya ihanet, Kıbrıs Türkü’nü 1974 öncesine götüremeyecektir. Rum saldırılarını, ‘federasyon görüşmeleri yapılmadığı için bunlar başımıza geliyor’ şeklinde makul göstermeye çalışanlar, tarihi süreci Kıbrıs Türkü’nün dikkatinden kaçırmaya çalışıyor ama aldanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün yıllarca ortağı olduğu devletin getirilerinden mahrum edildiğini, Rumların silahlı saldırıları sonucu 103 köy ve yerleşim biriminden 11 yıl boyunca uzak kaldığını belirten Gülbahar, “Rum tarafı, Kıbrıs Türkü’ne uyguladığı ambargolar ve izolasyonun devamından başka bir sonuç elde edememiştir. Rum uzlaşmazlığı nedeniyle federal çözüm arayışları sona ermiştir” dedi.

Gülbahar, Rum komşularının egemen eşitliği kabul etmeleri gerektiğini belirterek, “Ya Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünü kendi devletleriyle eşit kabul edip, iki devletin işbirliği yapmasına evet diyecekler ya da iki devlet kendi yollarında ayrı ayrı ilerlemeye devam edecek” dedi.

Son olarak, Milli Mücadele Vakfı olarak halkın, iş dünyasının, devletin ve Türkiye’nin yanında olduklarını vurgulayan Gülbahar, “Hiç kimse, Rumların yaptıklarının yanlarına kalacağını sanmasın. Rumlar, saldırılarına ve düşmanca tavırlarına son vermezse, Türk tarafı günü geldiğinde gereken yanıtı verecektir” diye konuştu.

 

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