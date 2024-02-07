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Aziz TÜFEKÇİ'nin Hayatını Kaybetmesinin Ölüm Nedeni Açıklandı

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Arapköy'de Ani Ölüm: Masif Pulmoner Emboli Tespit Edildi, Soruşturma Sürüyor
Aziz TÜFEKÇİ'nin Hayatını Kaybetmesinin Ölüm Nedeni Açıklandı

Arapköy'de Şok Eden Ani Ölüm: Aziz TÜFEKÇİ'nin Ölüm Nedeni Belirlendi

Arapköy'de, 06.02.2024 tarihinde, kendi ikametgahında aniden rahatsızlanarak acil bir durumla karşılaşan Aziz TÜFEKÇİ (E-56), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan trajedinin ardından gerçekleştirilen otopsi sonucunda, TÜFEKÇİ'nin ölüm sebebini "Masif Pulmoner Emboli" olarak belirledi.

Ailenin ve toplumun şaşkınlıkla karşıladığı bu ani ölüm vakasıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış durumdadır. Yetkililer, olayın ardındaki nedenleri ve olası sebep faktörlerini belirlemek için titizlikle çalışmaktadır.

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