2002 Dünya Güzeli (Miss World) Azra Akın "Siz hiç şiddete uğradınız mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Kimin başına gelmiyor ki? Hamile bir kadına “Ne kadar da kilo almışsın” ya da yeni anne olmuş bir kadına “Doğumdan sonra kilo veremedin” demek de şiddettir. Şu an şiddete en yakın örnek bence sosyal medya. Sosyal medyada saygı yok. Herkes istediğini yazıyor. Sorumluluklarımız ve birbirimize saygı çerçevesinde sınırları belirlememiz gerekir."



Geçtiğimiz yıl anne olan Azra Akın, "Hamile bir kadına 'Ne kadar da kilo almışsın' ya da yeni anne olmuş bir kadına 'Doğumdan sonra kilo veremedin' demek de şiddettir" dedi.