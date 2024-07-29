Azra Avcı, yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu ve Kayla Uysal ise Türkiye üçüncüsü oldu.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ AZRA! ÜÇÜNCÜSÜ KAYLA!

Azra Avcı, yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu ve Kayla Uysal ise Türkiye üçüncüsü oldu.U14 Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan U14 Milli Atlet Azra Avcı, yüksek atlama branşında U14 Türkiye şampiyonu, U14 Milli Atlet Kayla Uysal ise yüksek atlama branşında U14 Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Konya’da 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay, 1.64’lük derecesi ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğu başarısı elde etmişti. Erdinç'in ardından bugün Azra Avcı birinci, Kayla Uysal ise üçüncü oldu.

Azra Avcı, Kayla Uysal'ı ve antrenörleri Tuncay İbrahimzade'yi tebrik ederiz.