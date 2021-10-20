  • BIST 1.432,800
  • Altın 528,72
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

B12 Vitamin Eksikliği Kansızlığa Neden Oluyor !

» »
B12 Vitamin Eksikliği Kansızlığa Neden Oluyor !
B12 Vitamin Eksikliği Kansızlığa Neden Oluyor !

Dr.Fevzi Özgönül, B12 vitaminin vücut için önemli bir vitamin olduğunu belirterek bu vitaminin eksik olması durumunda hafıza problemleri yaşanılabileceğini ve kansızlığa da sebep olduğunu ifade etti.B12 vitaminin bedenimizde çok önemli iki görevi yerine getirdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti;

 

1- İlk görevi; Kemik iliğinde, kan hücrelerinin üretiminde görevlidir. Eğer vücudumuzda kan hücrelerinin üretim için yeterince B12 vitamini yoksa o zamanda üretilen kan hücreleri kalitesiz ve güçsüz olurlar, kansızlık şikayeti başlar. Eğer kansızlık şikayetiniz varsa B12 vitamini eksikliğine de mutlaka bakılması gerekir. Bazen sadece demir tedavisi tek başına kansızlık tedavisinde yeterli olmaz yanında B12 takviyesi de gerekir.

2- İkinci önemli görevi de sinir hücrelerinin, özellikle beyinde bulunan sinir hücrelerinin bilgiyi oluşturma, onu saklama ve bilgiyi aktarma görevlerini yapmasında yardımcıdır. Eğer B12 yeterince vücudumuzda yoksa o zaman bu görevler yerine getirilemez ve bizde unutkanlık başlar. Sık sık eskiden çok kolay hatırladığımız, olayları veya kişileri, onların adlarını hatırlayamayız. Bazen de bildiğimiz bilgileri başkalarına aktarırken zorlanırız. Hani dilimin ucunda fakat hatırlayamıyorum deriz ya. İşte bütün bu tür sıkıntılarımızın baş suçlusu B12 vitamin eksikliğidir.

B12 vitamini maalesef vücudumuz tarafından üretilemez mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Yiyecekler ile aldığımız B12 vitamininin de sorunsuzca sindirim sisteminden emilmesi gerekir ancak bu işlemlerden sonra vücudumuz tarafından kullanılabilir.

B12 vitamininin ana kaynağı hayvansal proteinlerdir. Hayvansal protein yemeyen veya çok fazla ekmek hamur işi gıdaları tüketen, et yerine bakliyattan protein almaya çalışan kişilerde B12 vitamin eksikliği muhakkak oluşmaktadır. Halk arasında bakliyat grubu besinlerin ve tahılların bol miktarda B vitamini içerdiği bilinir fakat burada atlanılan durum B grubu vitaminleri değil B 12 vitamininin alınması olduğundan sebzelerde, salatalarda, meyvelerde, şekerli gıdalarda, unlu gıdalarda, tahıl ve bakliyat gurubu besinlerde B12 vitamin bulunmaz.

Dr.Fevzi Özgönül,B12 vitaminini alacağımız en güzel besinleri ise şöyle sıraladı ;

Deniz ürünleri: en çok B12 vitamini balık yumurtasında bulunur, uskumru, somon, sardalye ve ton balıkları da yüksek B12 vitamini içerir 

Etler: kuzu ciğeri, sığır ciğeri, dana ciğeri, hindi, ördek ve kaz ciğerleri de yüksek B12 içeren besinlerdendir. Sığır, dana ve kuzu eti de hem B12 hem de çinko ve demir bakımından da zengin besinlerdir.

Peynir ve yumurta da yüksek B12 dışında protein ve kalsiyum da içerir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CDC açıkladı: Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü19 Ekim 2021 Salı 14:50
  • Öfkeyi yönetmenin 10 yolu 19 Ekim 2021 Salı 13:13
  • Bulgaristan ve Romanya'da salgın kontrolden çıkmaya başladı19 Ekim 2021 Salı 12:52
  • Çubukla alınan sürüntü yerine gargara ve ağız çalkalama suyu örneği alınıyor19 Ekim 2021 Salı 10:48
  • Cildi Yaşlandıran 12 Faktöre Dikkat !18 Ekim 2021 Pazartesi 21:30
  • Kemikleri Güçlendiren Besinler18 Ekim 2021 Pazartesi 20:53
  • Uzun Süre Oturmak Bel Ağrısına Neden Oluyor !18 Ekim 2021 Pazartesi 20:15
  • Horlama Dişlere Zarar Veriyor !18 Ekim 2021 Pazartesi 19:52
  • 48'i Yerel, 65 Yeni Vaka!18 Ekim 2021 Pazartesi 19:14
  • Sonbahar hastalıklarına karşı 25 etkili öneri!18 Ekim 2021 Pazartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti