B12 vitamini eksikliği neden olur diş eti kanaması en önemli belirtisi!

Vücutta bulunması gereken en önemli vitaminlerden olan B12 vitamini eksikliği durumunda ve tedavi edilmediği takdirde vücutta ciddi sağlık sorunları meydana getirebilir. Basit bir diş eti kanaması olarak görüp geçiştirdiğimiz sorun ise B12 eksikliğinin en önemli belirtilerinden biri. B12 eksikliğinin belirtilerini bilmek hastalığın teşhisi ve tedavisi için önemli fayda sağlıyor. B12 vitamininin nedenleri ve belirtilerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDENİ

B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeninlerinden biri beslenme sorunudur. Besinlerden yeteri kadar B12 vitamini alınmadığında eksiklik yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle B12 içerden gıdalardan bolca tüketmek gerekir.

MİDE HASTALIĞI

Midede meydana gelen gastrit türü hastalıklar mide çeperindeki hücrelerin azalması durumudur. Mide içi hücrelerin azalması durumunda B12 vitaminin depolanması mümkün olmamaktadır.

ÇÖLYAK HASTALIĞI

Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı maddeye vücudun verdiği anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı da B12 vitamininin vücuttaki eksikliğinin nedenlerindendir.

YAŞLILIK

Yaş ilerlemeye başladığında B12 vitamini emilimi azalmaktadır. Bu nedenle orta yaşın biraz üzerinde olanlar B12 vitamini alımına dikkat etmeliler.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B12 vitamini eksikliğinde vücut geneline yeterli oksijen taşıyamaz bu nedenle vücutta yorgunluk ve halsizlik hissi oluşur. Hafif baş dönmeleri de beraberinde gelen belirtiler arasındadır.

DİŞ ETİ KANAMASI

B12 eksikliğinde özellikle diş etlerinde kanamalar görülür. Diş etlerinde sürekli olarak kanama meydana gelmesi B12 eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği B12 eksikliğinin belirtileri arasındadır.

MORARMA

Kollarda ve bacaklarda meydana gelen nedeni bilinmeyen morarmalar B12 eksikliğine işaret ediyor olabilir.

KABIZLIK

Şiddetli ve sürekli hale gelen kabızlık B12 eksikliğinin en önemli belirtileri arasında yer alır.