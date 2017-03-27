Bab özgürlüğüne, onlar hayallerine kavuştu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın kavşak noktalarından Bab şehri, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından huzur arayan yöre halkının yeni adresi oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Cerablus'tan sonra ikinci önemli kavşak noktası Babşehri, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından huzur arayan yöre halkının yeni adresi haline geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) yaklaşık 7 ay önce başlatılan harekat kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli merkezlerinden biri olan ve uzun süren çatışmaların ardından özgürleştirilen Bab ilçesine, güvenlik sorununun ortadan kaldırılmasıyla dönüşler de başladı.

Harekatın simge şehri Cerablus'un ardından altyapı ve üstyapı eksiklerinin giderilmeye başlanmasıyla bölgenin ikinci güvenli limanı olacak şehir, coğrafi konumu nedeniyle hem iç savaşın sürdüğü bölgelerde yaşayanların hem de Türkiye'de geçici barınan Suriyeli ailelerin ilgisini çekiyor.

Bab’a yolculuk

Güven ve huzur umuduyla Bab’ın yolunu tutan ailelerden biri de 14 kişilik Muhammed ailesi.

Rejimin yanı sıra terör örgütleri PYD ve DEAŞ'ın zulmü nedeniyle Halep'e bağlı Tel Aran köyünden yaklaşık 3 yıl önce kaçarak güvenli bölgelerde hayata tutunmaya çalışan aile, umutlarıyla beraber eşyalarını da yükledikleri kamyonetle daha önce hiç görmedikleri Bab’ın yolunu tuttu. İki gün sürecek yolculuğun ardından ilçeye ulaşacak aile fertleri, akrabalarının desteğiyle buldukları eve yerleşerek yeni bir yaşamın penceresini aralayacak.

Kendi ülkesinde mülteci konumunda bulunan aile fertlerinden Abdurrazak Ubeyd Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bab'ın ÖSO birliklerince özgürleştirildiğini duyduklarını ve oraya yerleşmeye karar verdiklerini belirterek, "Oradaki insanlarla konuştuk, rahat olduklarını söyleyince biz de Bab'a gitmek istedik. İnşallah rahat yüzü göreceğiz. Orada iş imkanı da varmış. Bir iş bulup ailemin nafakasını çıkaracağım." dedi.