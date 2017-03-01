Baba başkan, oğulları asbaşkan ve teknik direktör

Trabzon'un köklü amatör takımlarından 94 yıllık Necmiatispor'un başkanlığını yürüten babanın bir oğlu asbaşkan, diğeri de teknik direktörlük yapıyor.

Trabzon'un köklü kulüplerinden 94 yıllık Necmiatispor'da başkanlık görevini sürdüren Nihat Usta'nın bir oğlu asbaşkan, diğeri de teknik direktörlük yapıyor.

Yarım asrı aşkın süredir kulüpte çeşitli görevler yapan mevcut başkan Nihat Usta'nın oğullarından Hakan Usta asbaşkanlık, Erhan Usta ise takımın teknik direktörlük görevini yürütüyor.

Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının sağlık sorunları yaşadığı için son zamanlarda kulüp ile ilgilenemediğini kaydetti.

"Kulübünü hiçbir zaman çocuklarından ayırmamıştır"

Necmiatispor Kulübünün 1923 yılında kurulduğunu ifade eden Usta, Trabzon'un en köklü kulüplerinden biri olduklarını ve 2. Amatör Küme'de mücadele ettiklerini söyledi.

Usta, babasının 50 yıldır kulüpte bir çok farklı görevler üstlendiğini belirterek, "Eski başkanımız rahmetli Selahattin Arman'ın da büyük hizmetleri vardır. Babam Nihat Usta bu kulüpte malzemecilik, futbolculuk, antrenörlük ve başkanlık yaparak 50 yıl hizmet vermiştir. Kulübünü hiçbir zaman çocuklarından ayırmamıştır." dedi.

Erbakan onursal başkan

Hakan Usta, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Necmiatispor'un onursal başkanı olduğunu da vurguladı.

Trabzon'un bir spor kenti olduğunu ifade eden asbaşkan Usta, kulüplerinin sadece bir futbol takımı olmadığını, Türkiye'de çıkarılan ilk spor dergilerinden birinin kulüpleri tarafından yayımlandığını da dile getirdi.

Necmiatispor takımının bu sezon play-off'u garantilediğini aktaran Usta, "Bu yıl futbol takımı olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Şampiyon olursak hasta yatağında yatan başkanımız Nihat Usta'yı omuzlara alıp bu sevinci birlikte yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Aile takımıyız"

Necmiatispor’un teknik direktörlüğünü yapan Erhan Usta ise Necmiatispor'un bir aile takımı olduğunu kaydetti.

Usta, babasının başkan, ağabeyinin asbaşkan ve kendisinin de takımın hem yöneticisi hem de teknik direktörü olduğuna değinerek, "Aile takımıyız. Başkanımız yani babam Karadeniz'in hırçın dalgaları gibidir. Agresif bir yapısı vardır. Daha önceleri teknik direktör babamdı şimdi sıra bizde." değerlendirmesinde bulundu.