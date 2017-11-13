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Baba Bush'a yeni taciz suçlaması

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Baba Bush'a yeni taciz suçlaması
Hollywood'du sarsan Weinstein skandalının ardından hakkında taciz iddiaları gündeme gelen eski ABD Başkanı George H. W. Bush'a bir suçlama daha yapıldı.

Harvey Weinstein ile başlayan ve Kevin Spacey dahil bir çok ünlü ismi kapsayan taciz skandalına eklenen ABD'nin eski başkanı George H. W. Bush hakkındaki taciz iddialarına bir yenisi eklendi.

Roslyn Corrigan isimli kadın TIME dergisine konuştu ve Bush'un 16 yaşındayken, Beyaz Saray'da kendisine tacizde bulunduğnuu söyledi: "Politikacı olmak benim en büyük isteğimdi. Bir an önce okulu bitirip politikaya atılmak istiyordum. O yüzden Bush ile tanışmak benim için bir hayal gibiydi."

'HEY AHBAP, BANA DOKUNMAMALIYDIN' MI DİYECEKTİM?

Bush'un buluşmaları sırasında kendisine dokunarak sarkıntılık ettiğini belirten Corrigan, "Direkt anneme baktım, o (Bush) daha hala orada dururken, hiçbir şey diyemedim. Zaten bir ergen eski ABD Başkanı'na ne söleyebilir ki? 'Hey ahbab, bana o şekilde dokunmamalıydın' mı diyecektim?

Bush daha önce de beş kadını taciz etmekle suçlanmıştı.

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