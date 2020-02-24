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Baba gazeteden öğrenmiş: AVM’ye çocuğunu bırakıp giden anneye hapis

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Baba gazeteden öğrenmiş: AVM’ye çocuğunu bırakıp giden anneye hapis
Baba gazeteden öğrenmiş: AVM’ye çocuğunu bırakıp giden anneye hapis

Bursa’da “Zor durumdayım” diyerek çocuğunu AVM’deki oyun alanına bırakıp giden anneye iki ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

31 yaşındaki Gamze E., dört yaşındaki oğlu H.’yi Ocak 2019’da cebine “Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim” yazılı bir not koyarak AVM’de bırakmıştı. Çocuk, güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek polise teslim edilirken, anne de kimliğinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

‘Gazeteden öğrendim’

Annenin, Bursa 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal’ ve ‘terk etme’ suçlarından toplam üç yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmada dinlenen çocuğun babası Murat E., şunları söyledi: “Gamze ile 2012 ve 2015 yılları arasında birlikte yaşamıştık. Bu beraberliğimizden H. M. isimli çocuğum oldu. Çocuğumun AVM’de terk edilmiş vaziyette bırakıldığını gazetelerden öğrendim. Sanıktan şikayetçi değilim ve davaya katılmak istemiyorum.”

Bir ceza bir beraat

Mahkeme, yargılama sonucunda anneye ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal’ suçundan, şikayetçi olmaması üzerine beraatine karar verdi. Gamze Nur E., ‘çocuğu terk ekme’ suçundan üç ay hapse çarptırılırken, cezası ‘iyi hal’ indirimiyle iki ay 15 güne düşürüldü.

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