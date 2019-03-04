Baba kız birbirlerini 'Erdoğan'a hakaret etti' diye ihbar etti !

Ankara'da 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'suçlamasıyla ilginç bir soruşturma gündeme geldi. Bir baba kızından, kızı da babasından 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre, M.C. isimli baba, üniversite öğrencisi kızı A.T.C.'den 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ardından da A.T.C., babası M.C.'nin ‘Erdoğan'a hakaret' ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kızının Erdoğan'a hakaret ettiğini öne süren baba M.C., 14 Ocak 2019'da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, "Kızım A.T.C., sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsıma hakaret etmiştir, çok zoruma gitmiştir" ifadesine yer veren M.C., kızının cezalandırılmasını istedi:

"Kızım A.T.C., 13.10.2018 Cumartesi, saat 13.05 sularında e-mail üzerinden yazışmalarımız esnasında, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren, eklerde sunduğum mesajı atmıştır. Kızım A.T.C., sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsıma hakaret etmiştir, çok zoruma gitmiştir. Gereğinin yapılmasını arz ederim."

Babasının suç duyurusu üzerine A.T.C. hakkında, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma başladı. 17 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nda ifade veren A.T.C., suçlamaları reddetti ve babasıyla arasının bozuk olduğunu söyledi.

'ZATEN BABAM SİYASİ OLARAK AK PARTİ KARŞITI BİR İNSAN'

A.T.C., savcılıktaki ifadesinde şunları dile getirdi: "M.C. benim babamdır ve babamla aramız bozuktur. Kendisi sürekli beni arayarak ve mesaj göndererek bazı ithamlarda bulunmaktadır. İhbara konu mesajda bu şekilde babamın bana gönderdiği mesajlar sırasında benim o anki sinirle babama karşı yazdığım bir mesajdır. Zaten babam da siyasi olarak AK Parti karşıtı bir insandır. Bizi de sürekli bu şekilde yetiştirmeye çalışmıştır."

A.T.C. hakkında kovuşturma başlaması için Adalet Bakanlığı'ndan izin gerekiyor. Fakat aradan geçen sürenin ardından bu sefer de A.T.C., babasının Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini bildirerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

A.T.C., dilekçesinde şunları kaydetti: "Babam M.C., Facebook hesabında, arkadaş olduğu kullanıcılarla siyaset içerikli sohbetlerde bulunmuş olup, bu sohbetlerde sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve birçok siyasi lidere ağza alınmayacak sözler yazmış ve nefretini dile getirmiştir. Aile içindeyken de sık sık Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyordu. Babam M.C.'den davacı ve şikayetçiyim."

Savcılık ise M.C. hakkında takipsizlik kararı verdi.