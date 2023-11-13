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Baba - oğul mahkemede... Ev savaş alanına döndü

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Lefkoşa’da çıkan olayda A.O'yu bıçakla yaralayan kardeşi O.O ile babası S.O yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Baba - oğul mahkemede... Ev savaş alanına döndü

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzinler mahkemede baba-oğul zanlılar hakkındaki olguları aktardı.

Polis, 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Lefkoşa’nın Küçükkaymakllı bölgesinde, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısımda, aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlıların bir taraf olup eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle A.O'nun vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, S.O'nun bu esnada A.O'nun başına  ve boynuna çakı salladığını, O.O'nun ise öldürmek kastı ile bıçakla A.O'yu kaburgasından yaraladığını söyledi.  

Polis, araya kardeş olan zanlıların annelerinin girmesi ile O.O'nun öldürmeye teşebbüs fiilinden vazgeçtiğini açıkladı.

Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, A.O'nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi.

Polis, olayda kullanılan çakı ve bıçağın emare alındığını belirtti.

Polis, olayın meydana geldiği bölgede öğrenci yurdu bulunduğunu, birçok tanık tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca iki öğrencinin olay anını cep telefonuna kaydettiğini hem bu görüntülerine hem de çevre kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı. 

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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