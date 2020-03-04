  • BIST 112.748
  • Altın 322,337
  • Dolar 6,0909
  • Euro 6,7699
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Baba oğul tartışması cinayetle bitti

»
Baba oğul tartışması cinayetle bitti
Baba oğul tartışması cinayetle bitti

Uşak'ta yaşayan 67 yaşındaki M.K., evinde tartıştığı oğlu Bülent K.'yi tüfekle vurarak öldürdü. M.K., evin yakınlarında polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 67 yaşındaki M.K., 42 yaşındaki oğlu Bülent K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Baba, sabah saatlerinde oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Bülent K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent K.'nin cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Firari baba M.K. ise polisin operasyonuyla evin yakınlarında yakalandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan Kayseri'de "Mavi Vatan" konfeansı04 Mart 2020 Çarşamba 13:08
  • #Bizvariz Yeniden Refah Partisi bu acılar bir an önce bitsin04 Mart 2020 Çarşamba 12:27
  • İdlib'de iki asker şehit oldu, 6 asker yaralandı04 Mart 2020 Çarşamba 11:15
  • Tatar bu sabah Kayseri Valisi'ni ziyaret etti04 Mart 2020 Çarşamba 11:09
  • Depremde hasar gören evinden anteni almaya gitti; balkon çökünce hayatını kaybetti03 Mart 2020 Salı 23:05
  • T.C. MSB: İdlib'de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı03 Mart 2020 Salı 22:21
  • Akit yazarı Dilipak'tan koronavirüs yazısı: Herkesi aşılayıp kısırlaştıracaklar03 Mart 2020 Salı 21:39
  • Yunanistan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı03 Mart 2020 Salı 20:49
  • ‘Hırsız karga’ bu kez 5 lira ile uçtu03 Mart 2020 Salı 20:05
  • Rusya: Türkiye ile çatışma riskini en aza indirmeyi umuyoruz03 Mart 2020 Salı 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti