Baba Vanga’nın 2022 için bir kehaneti daha gerçek oldu

"Balkanların Nostradamusu" lakabıyla anılan Bulgar kâhin Baba Vanga'nın 2022 yılı için ortaya attığı bir iddia daha gerçek oldu.

1996 yılında yaşama veda etmesine rağmen o dönemde yaptığı açıklama ve kehanetler halen tartışılan Baba Vanga gündemden düşmüyor…

Geçmişte ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın seçileceğini, Prenses Diana'nın yaşamını yitireceğini ve 11 Eylül saldırılarını bilen Baba Vanga bu yıl Dünya'nın bazı bölgelerinde sel felaketi yaşanacağını açıklamıştı.

Yaptığı açıklamaları yorumlayan uzmanlar, Baba Vanga’nın 2022 yılı için bazı kehanetlerde bulunduğunu söylerken bunları da sıralamıştı. Baba Vanga’nın 2022 yılı için 6 öngörüsü bulunduğunu iddia eden uzmanlara göre bir kehanet daha gerçek oldu.

ŞU ANA KADAR 2 KEHANET GERÇEK OLDU

Bu yıl Hint Okyanusu’ndaki ülkelerde deprem, tsunami ve sel felaketlerinin meydana geleceğini önceden bilen Baba Vanga’nın bu öngörüsü gerçek oldu. Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanların dediği oldu ve geçen aylarda birçok Asya ülkesinde sel felaketi meydana geldi.

Baba Vanga’nın “tutan” bir diğer öngörüsü ise içme suyu krizi oldu. Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını dile getirirken, bu da Avrupa ülkelerinde gerçek oldu. Kuraklık, aşırı nüfus ve küresel ısınmayla birlikte İspanya ve İtalya su kriziyle karşı karşıya kaldı.

BİLİMSEL MAKALE YAZILDI, KEHANET GERÇEK OLDU

Baba Vanga’nın 2022 yılı için gerçek olan üçüncü kehaneti ise uluslararası kamuoyunun gündemine bilimsel bir araştırma ile geldi. Corona virüsüyle yıllardır süren mücadele devam ederken Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar 2022 yılında yeni bir virüsün ortaya çıkacağını öngörmüştü.

Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayanlar bu yıl Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini duyurmuştu. Buzulların arasında ölümcül bir virüsün ortaya çıkacağı belirtilirken bu da gerçek oldu.

Sibirya’da araştırmalarda bulunan bilim insanları yaklaşık 48.500 yıl öncesine ait pandoravirüsünü ortaya çıkardıklarını açıkladı. Sadece tek hücreli organizmalara bulaşan ve şu an insanlara karşı bir tehdit oluşturmadığı tahmin edilen virüse “zombi virüsü” adı verildi.

Bilim insanları küresel ısınma ile birlikte tarihi patojenlerin ortaya çıkabileceğini açıklarken hazırlanan bilimsel makalede Yakutistan’daki bir gölün tabanında bulunan mikrobun yaşayan en eski virüs olduğu da belirtildi.

Aix-Marseille Üniversitesi’nde görevli profesör Jean-Michel Claverie’nin önderlik ettiği bilimsel araştırma grubu, virüs ile ilgili bulguları kamuoyu ile paylaştı.

BABA VANGA’NIN 2022 YILI İÇİN DİĞER KEHANETLERİ

Görme yetisini genç yaşta yitiren Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyenler, ünlü kahinin 2022 yılı için 3 kehaneti daha olduğunu bu yılın başında açıklamıştı.

Bu kehanetler arasında uzaylıların Dünya’ya saldırması, Hindistan’da kıtlık yaşanması ve sanal gerçeklik ile birlikte insanların evriminin değişmesi de yer alıyor.