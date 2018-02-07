Baba ve iki oğlu gözaltına alındı

Lefkoşa’da önceki gece park halinde bulunan lüks arazi tipi aracın üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklamasıyla ilgili, dün aynı aileden üç kişi gözaltına alındı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada meseleyle ilgili şüpheli görülen baba S.A (43) ile oğulları M.N.A (20) ve M.A’nın (19) bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Olay nasıl olmuştu?
Edinilen bilgilere göre Kızılbaş bölgesindeki yangın, önceki gece saat 22.30’ta, Başak Sokak’ta Serhan Çakır’a ait park halinde bulunan JB 001 plakalı aracın kundaklanması sonucu çıkmıştı.
Yangın, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürülmüştü.
(kıbrıs)
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