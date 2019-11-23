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Babacan cephesinde yeni gelişme! 42 Vekille birlikte DP'ye geçecekler!

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Yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan cephesinin Demokrat Parti ile temasta olduğu öğrenildi. Babacan, yeni parti kurma hazırlıklarının yanında, ekibiyle birlikte DP'ye geçme seçeneğini de değerlendiriyor.
Babacan cephesinde yeni gelişme! 42 Vekille birlikte DP'ye geçecekler!

Yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan cephesinin Demokrat Parti ile temasta olduğu öğrenildi. Babacan, yeni parti kurma hazırlıklarının yanında, ekibiyle birlikte DP'ye geçme seçeneğini de değerlendiriyor.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre AKP'den istifası sonrası hız verdiği yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve oluşumunun Demokrat Parti bünyesinde yer alabilecekleri öğrenildi. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gölge liderliğinde yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Babacan cephesi, bir süredir temas halinde oldukları DP'yi şartlara göre değerlendirecek. Bu kapsamda, Ali Babacan ve ekibi, yeni parti kurmak yerine DP çatısı altında hareket etme seçeneği de değerlendiriyor. Diğer yandan ise, kuracakları partinin erken seçime girememesi durumunda, Ali Babacan ve ekibinin DP'ye geçmesi kesinleşmiş durumda. 

7 OCAK'TA İLAN EDİLECEK

Ali Babacan cephesinin 7 Ocak'ta tarihinde ya yeni partiyi ya da DP'ye geçişlerini ilan etmesi bekleniyor. Abdullah Gül'ün de DP çatısı altında yola devam etme ihtimaline sıcak baktığı belirtildi.

42 MİLLETVEKİLİ HAZIR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a yakın bir isim ise, Ali Babacan'ın DP ile olan temasını doğrulayarak, "Görüşmeler sürüyor. Ali Babacan, kendisi ile birlikte hareket eden isimlerle birlikte partimize geçebilir. Bir mesafe alındı ama henüz sonuca varılmadı. Gelişmeleri de değerlendirerek hareket ediyorlar. Partilerini kurmazlarsa, DP'ye katılacaklar. Kendileri ile birlikte 42 AK Parti milletvekilinin de Demokrat Parti rozeti takması söz konusu." dedi.  

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