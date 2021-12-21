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Babacan: Erdoğan'ın açıkladığı uygulama örtülü bir faiz artırımıdır

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası Türk Lirası mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın ödeneceği yönündeki açıklamalarını değer
Babacan: Erdoğan'ın açıkladığı uygulama örtülü bir faiz artırımıdır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası Türk Lirası mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın ödeneceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Polatlı Ticaret Odası Ekonomik İstişare Toplantısı sonrasında konuşan Babacan, "Doların düşmesi vatandaşlarımızı sevindirdiyse de unutmayalım ki dolar kurunun düşmüş bu hali bile, Eylül seviyesine göre yüzde 50-60 yüksek. Ölümü gösterip sıtmaya razı olmak bu" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları esnasında kamu bankalarının döviz sattığı yönündeki iddialar olduğunu belirten Babacan, "Böylelikle 'Erdoğan konuştu kur düştü' algısı yaratıldığı yönünde güçlü iddialar var. Kamu bankaları cayır cayır döviz sattıysa açıklanmalı" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı söz konusu uygulamanın ileriye dönük Hazine ve Merkez Bankası'nın yükümlülüklerini artıracağını savunan Babacan, "Örtülü bir faiz artırımıdır" dediği uygulama hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Quote Message: Mevduat garantisi metodu kamu yükünü artıracak. Ekonomi ile içli dışlı olmayan herkesin kafası karıştı. Çünkü ortada tehlikeli bir oyun var. Son haftalarda toplam mevduatının yüzde 60’dan fazlası döviz olmuştu. Dün gece alınan kararla TL getirisinin dövize eşitlenmesinin yolu açıldı. Sen paranı TL olarak tutsan da biz seni kazandıracağız diyor. TL’ye aldığın faiz döviz kurunun altında kalırsa bunu biz kapatacağız diyor. Kur ne kadar artarsa atsın biz ödeyeceğiz diyor. İlerideki kur artışlarındaki bedeli de hazineye ödetecekler.

Mevduat garantisi metodu kamu yükünü artıracak. Ekonomi ile içli dışlı olmayan herkesin kafası karıştı. Çünkü ortada tehlikeli bir oyun var. Son haftalarda toplam mevduatının yüzde 60’dan fazlası döviz olmuştu. Dün gece alınan kararla TL getirisinin dövize eşitlenmesinin yolu açıldı. Sen paranı TL olarak tutsan da biz seni kazandıracağız diyor. TL’ye aldığın faiz döviz kurunun altında kalırsa bunu biz kapatacağız diyor. Kur ne kadar artarsa atsın biz ödeyeceğiz diyor. İlerideki kur artışlarındaki bedeli de hazineye ödetecekler.

 
Quote Message: Hazine, bunu vergilerle ödeyecek. Bu ülke ekonomisinin dolarizasyona götürülmesidir. Zaten yüzde 30-35’e düşmüş TL mevduatını dövize endeksleyerek, tüm parayı dövize dönüştürüyorsunuz.

Hazine, bunu vergilerle ödeyecek. Bu ülke ekonomisinin dolarizasyona götürülmesidir. Zaten yüzde 30-35’e düşmüş TL mevduatını dövize endeksleyerek, tüm parayı dövize dönüştürüyorsunuz.

 
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