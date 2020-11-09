Babacan: İstifa değil iflas

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Berat Albayrak’ın dün akşam paylaştığı açıklama için, “İstifa değil, iflas açıklanmıştır” dedi.

Albayrak, dün akşam Instagram hesabından görevi bıraktığını duyurmuştu.

Bilecik’te parti kongresinde konuşan Babacan şunları söyledi:

“Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, akraba kayırmacılığı, basını sansürleme işgüzarlığı, halkımıza yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikası iflas etmiş; devlet askıya alınmıştır.

Sosyal medya hesabından paylaştıkları istifa mektubuyla beğeni rekoru kırdılar. Ama televizyonlarda tık yok; talimat bekleniyor. Sadece ekonominin değil, basın özgürlüğünün de geldiği içler acısı durum bu.

Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını askıya alanlar saatlerdir adeta devleti de askıya almış durumdadırlar.

Hazine’yi boşalttılar ama şu anda Hazine’nin başı da boş.

Suçu, sizin dediklerinizi yapmaktan başka bir iş yapmayan bir bürokrata (görevden alınan MB başkanını kastediyor) yıkarak bu sorumluluktan kaçamazsınız. O kadar kolay değil.

Kaynaklar Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine depreme hazırlık için sarf edilmeli.“