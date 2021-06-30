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Babacan: Kapalı mekanlara giriş için aşı zorunluluğu getirilmeli

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye’de kapalı mekanlara girmek için aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.
Babacan: Kapalı mekanlara giriş için aşı zorunluluğu getirilmeli

Babacan, “Ağustos ayında, risk altındaki vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız öncelikli olmak üzere mutlaka pekiştirme aşısına başlanmalıdır” dedi.

Avrupa’da kapalı mekanlara girişte benzer bir şart arayan bir ülke bulunmuyor.

Öte yandan bu öneriye bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Aralarında aşı karşıtlarının da bulunduğu kullanıcıların açtığı #AliBabacanHaddiniBil etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

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